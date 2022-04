Novo zaslišanje Madžarske v okviru 7. člena Pogodbe EU bo 30. maja

Strasbourg, 6. aprila - Novo zaslišanje Madžarske v okviru procesa po 7. členu Pogodbe EU bo 30. maja, je danes v Evropskem parlamentu napovedal francoski državni sekretar Clement Beaune. Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova je obžalovala, da ne more poročati o pozitivnem razvoju postopka proti Madžarski in Poljski.