Večina Poljakov se zavzema za obvezno osnovno vojaško usposabljanje

Varšava, 6. aprila - V luči vojne v Ukrajini velika večina prebivalcev sosednje Poljske podpira uvedbo obveznega osnovnega vojaškega usposabljanja za državljane, je pokazala raziskava. Več kot 70 odstotkov anketirancev meni, da bi morali moški in ženske, stari med 18 in 55 let, opraviti 16-dnevno osnovno usposabljanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.