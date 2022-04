Priznanji za varnost in zdravje pri delu Zavarovalnici Triglav in Centru za pomoč na domu Maribor

Ljubljana, 6. aprila - Na tekmovanju za priznanje Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu od leta 2020 do 2022 sta priznanje prejela primer dobre prakse Zavarujmo zdravje, ki ga izvaja Zavarovalnica Triglav, in primer dobre prakse Pro-Akt - Aktivno na poti do zdravja, ki ga je razvil Center za pomoč na domu Maribor. Priznanji so podelili danes.