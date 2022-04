Ljubljanska borza: SBI TOP ob pol odstotka

Ljubljana, 6. aprila - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi izgubil 0,54 odstotka vrednosti in se ustavil pri 1205,28 točke. Večina blue chipov prve kotacije je trgovanje končala z negativnim predznakom, v plusu so sklenile le Petrolove delnice. Vlagatelji so danes opravili za 812.335 evrov prometa, največ s Krkinimi in Petrolovimi delnicami.