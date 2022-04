Med dobitniki grammyja tudi dirigentka slovenskih korenin Karen Kamenšek

New York, 6. aprila - Dirigentka slovenskih korenin Karen Kamenšek, ki je bila pred leti šefinja dirigentka orkestra in umetniška vodja mariborske Operi, je prejela grammyja za najboljši operni posnetek. Kipec je dobila za izvedbo opere Akhnaten Philipa Glassa v Metropolitanski operi, poročanje tujih medijev povzema Delo. Grammyje so podelili v nedeljo.