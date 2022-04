Kranj, 6. aprila - Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice nesreče in priključek Kranj vzhod v smeri Ljubljane je spet odprt, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Udeležena sta bila osebno in tovorno vozilo. Voznica je na priključku zapeljala na nasprotno vozišče in trčila v tovorno vozilo. Po prvih podatkih je lažje poškodovana, so sporočili s policije.