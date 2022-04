Članicam EU tehnična pomoč Bruslja za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv

Brugge, 6. aprila - Evropska komisija bo 17 državam EU, tudi Sloveniji, zagotovila tehnično pomoč pri zmanjševanju njihove odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Z njo bo pomagala pri opredelitvi in izvajanju reform in naložb na področjih, kot so diverzifikacija oskrbe z energijo, pospešen prehod na obnovljive vire energije in povečanje energijske učinkovitosti.