Pripravljen podzakonski akt glede pravnega nasledstva DUTB

Ljubljana, 6. aprila - Ministrstvo za finance je pripravilo poročilo glede pravnega nasledstva DUTB in predlog podzakonskega akta, ki sta v medresorskem usklajevanju, so povedali na ministrstvu. Po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank bo DUTB prenehala obstajati vsaj do konca leta, pravni naslednik pa bo SDH.