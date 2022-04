Ljubljanski zdravstveni dom z novim avtomatiziranim laboratorijskim sistemom

Ljubljana, 6. aprila - V Zdravstvenem domu Ljubljana so danes odprli nov avtomatiziran laboratorijski sistem za analizo vzorcev krvi. Gre za visoko zmogljiv in tehnološko najnaprednejši sistem v osnovnem zdravstvu v Sloveniji. Uporabnikom občutno skrajšuje čakanje na diagnostične rezultate, zaposlenim pa je olajšal delo in jim zagotovil večjo varnost pred okužbami.