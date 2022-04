DZ skozi predlog stanovanjske jamstvene sheme za mlade

Ljubljana, 6. aprila - DZ je opravil obravnavo predloga zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki so ga pripravili poslanci koalicije. V poslanskih skupinah so se strinjali, da je treba mladim pri tem priskočiti na pomoč, a del opozicije je menil, da je zakon nedorečen in da je del predvolilne propagande.