V Andražu nad Polzelo obeležili dan slovensko-ameriškega prijateljstva

Polzela, 6. aprila - V Andražu nad Polzelo so danes pripravili tradicionalno slovesnost v znak slovensko-ameriškega prijateljstva ob 78. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika med drugo svetovno vojno. Predsednik Borut Pahor in ameriška veleposlanica v Sloveniji Jamie Harpootlian sta ob tem obeležila tudi 30 let vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama.