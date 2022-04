Bruselj s strateško rezervo za primer kemičnih, bioloških in jedrskih incidentov

Bruselj, 6. aprila - Evropska komisija je začela vzpostavljati strateško rezervo za odziv na tveganja za javno zdravje v primeru kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih incidentov. Ta rezerva bo vključevala okoli 540 milijonov evrov vredne zaloge opreme, zdravil in cepiv za zdravljenje oseb, izpostavljenih tovrstnim grožnjam, so sporočili v Bruslju.