Ljubljanski policisti zaznavajo porast hujših prometnih nesreč

Ljubljana, 6. aprila - Na območju Policijske uprave Ljubljana zaznavajo porast prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Letos je namreč na tem območju v prometnih nesrečah umrlo osem oseb, huje se jih je poškodovalo 37, lažje pa 325. Najpogostejši vzroki za nesreče so neprilagojena hitrost, nepravilna stran vožnje in izsiljevanje prednosti, so sporočili s PU Ljubljana.