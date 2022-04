Ambulantam družinske medicine 50 prenosnih obposteljnih ultrazvokov

Ljubljana, 6. aprila - Ambulante družinske medicine bodo z donacijo podjetja Krka bogatejše za 50 obposteljnih ultrazvokov s tabličnimi računalniki v vrednosti 250.000 evrov. V Krki so podprli tudi izobraževanje prejemnikov, strokovnjaki pa so na današnji novinarski konferenci spregovorili o napredku, ki pomaga pri boljši oceni stanja in diagnozi.