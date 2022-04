Amnesty International o prisilnem delu varnostnikov za SP v Katarju

Doha, 7. aprila - Očitki na račun kršitev človekovih pravic v Katarju v zvezi z organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu se znova kopičijo. Po poročilih o nečloveških razmerah za gradbene delavce, ki so so gradili tudi stadione za SP, zdaj Amnesty International poroča o nečloveških pogojih za varnostnike, ki so vključeni tudi v projekt mundiala.