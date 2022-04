V DZ se obeta podpora predlogu zakona o vlaganju v športno infrastrukturo

Ljubljana, 6. aprila - Poslanke in poslanci so opravili drugo obravnavo predloga zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Sloveniji v letih od 2023 do 2027, ki ga je v DZ vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Gregorjem Peričem (Konkretno). Predlogu se obeta podpora, proti predlaganim rešitvam so se izrekli le v LMŠ.