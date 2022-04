Štajerski kulturni taksi tokrat v znamenju čezmejne kulture

Gradec, 6. aprila - Iz prestolnice avstrijske Štajerske Gradec se je danes na pot proti mejnima prehodoma Cmurek in Radgona odpravil štajerski kulturni taksi, ki bo pot končal v Pavlovi hiši v bližini Radgone. Sledil bo ogled trenutne razstave v Pavlovi hiši in popoldanska razprava o pomenu meja in miru v povezavi z izobraževanjem v evropskem kontekstu.