Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v rdečem

Ljubljana, 6. aprila - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi padel za 0,40 odstotka. Indeks so pod gladino potisnile predvsem delnice Krke in Pozavarovalnice Sava. Za delnice novomeškega farmacevta sicer vlada največje zanimanje; vlagatelji so zaenkrat z njimi ustvarili več kot 113.000 evrov prometa.