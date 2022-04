V Galeriji Škuc razstava What it is, Yet a Dream-map

Ljubljana, 7. aprila - V Galeriji Škuc bodo drevi odprli mednarodno skupinsko razstavo z naslovom What it is, Yet a Dream-map, ki predstavlja prodorne zvočne in vizualne instalacije ter spekulativne umetniške projekte s področja uprizoritvenih in medijskih umetnosti. Razstava bo na ogled do 5. maja.