Odprli center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih UKC Ljubljana

Ljubljana, 6. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so danes odprli prostore Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Prostori bodo omogočali multidisciplinarno obravnavo slepih in slabovidnih, zato so jih skušali čim bolj približati domačemu okolju. Center tako vključuje tudi dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico in spalnico.