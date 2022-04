Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ogorčena nad imenovanjem vladne delovne skupine

Ljubljana, 6. aprila - V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so ogorčeni, da je vlada imenovala delovno skupino za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu. Prepričani so, da je skupina v prvi vrsti namenjena podlagi za poviševanje le zdravniških plač in obsojajo takšen "izključujoč način delovanja vlade", so zapisali v izjavi za medije.