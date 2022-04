Od začetka invazije v Ukrajini ubitih 1480 civilistov, 167 otrok

Kijev, 6. aprila - Združeni narodi so danes objavili najnovejše podatke o številu umrlih civilistov v Ukrajini. Od začetka ruske invazije so zabeležili 1480 smrti civilistov. Ob tem so ukrajinske oblasti sporočile, da je bilo doslej med invazijo na Ukrajino ubitih tudi 167 otrok, 279 pa jih je bilo ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije.