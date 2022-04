V Ukrajini danes novi poskusi evakuacij civilistov

Kijev/Mariupolj, 6. aprila - Ukrajinske oblasti bodo danes poskušale evakuirati civiliste prek enajstih humanitarnih koridorjev, je dejala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. V glavnem gre za prebivalce južnega in vzhodnega dela Ukrajine, kjer so spopadi in razmere najhujši, poročajo tuje tiskovne agencije.