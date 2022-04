Koeman prihodnje leto na klopi Nizozemske menja van Gaala

Amsterdam, 6. aprila - Ronald Koeman bo po letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, to bo med 21. novembrom in 18. decembrom, na selektorskem mestu zamenjal Louisa van Gaala, so danes potrdili na tamkajšnji zvezi. Z vodenjem reprezentance bo 59-letni trener začel 1. januarja prihodnje leto.