V Pivki na ogled razstava o dvorcu Ravne

Pivka, 6. aprila - V Parku vojaške zgodovine Pivka so danes odprli razstavo o baročnem dvorcu Ravne, katerega začetki segajo v 14. stoletje, bil pa je v last več plemiških rodbin. Poleg idejne zasnove, da bi dvorec lahko postal butični hotel, je razstava del projekta, s katerim občina Pivka sodeluje v oživljanju grajske dediščine Slovenije in Italije.