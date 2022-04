Portorož, 6. aprila - Portorož bo še drugo leto zapovrstjo gostil teniški turnir serije WTA, so v izjavi za javnost sporočili iz vodstva tekmovanja v slovenskem obalnem mestu. Turnir Zavarovalnica Sava Portorož bo najverjetneje WTA 250, potekal pa bo med 12. in 18. septembrom, so še sporočili.