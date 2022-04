Inštitut za študije stanovanj in prostora proti jamstveni shemi za mlade

Ljubljana, 6. aprila - Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki je na dnevnem redu tokratne izredne seje DZ, je po oceni Inštituta za študije stanovanj in prostora škodljiv. Namesto k večji dostopnosti stanovanj za mlade bo prispeval k dodatnemu dvigu cen in slabši kakovosti stanovanj, so prepričani. Poslance so pozvali k njegovi blokadi.