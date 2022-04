V velenjski občini načrtujejo 35 podzemnih zbiralnic za odpadke

Velenje, 9. aprila - Velenjska občina namerava v prihodnjih letih postaviti 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Trenutno pripravljajo strategijo in akcijski načrt za umeščanje zabojnikov v prostor. Pilotno podzemno zbiralnico pa so že postavili v Starem Velenju.