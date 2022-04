Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 6. aprila - Nevarnost snežnih plazov je večinoma zmerna, druge stopnje, čez dan se nad okoli 1800 metri, kjer je več snega, zaradi dnevnega segrevanja in vpliva sonca poveča in je znatna, tretje stopnje. Predvsem so nevarna strmejša pobočja, kjer je debela plast novejšega snega na trdi snežni podlagi, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Predvsem v dnevnem času se lahko spontano prožijo manjši in tudi srednje veliki plazovi mokrega snega, ki so verjetnejši na prisojnih pobočjih. Nižje so na travnatih in dovolj strmih pobočjih možni tudi posamezni talni plazovi. Predvsem na južnih pobočjih okrog grebenov in sedel so še klože. Tam se lahko že ob manjši obremenitvi predvsem od sredine dopoldneva dalje sproži snežni plaz kložastega snega.

Sneg, ki je zapadel ob koncu tedna, se je že nekoliko sesedel in sprijel. Predvsem s strmejših pobočij se je sprožilo kar precej plazov novega snega, tako manjših kot tudi srednje velikih. Sneg je čez dan moker, mehak in težak, nekoliko se ojuži tudi v senčnih legah, ponoči nastane skorja. Grebeni so spihani, zjutraj je predvsem tam tudi lahko poledenelo.

Danes bo precej jasno, pobočja zahodnih in južnih Julijcev pa bodo lahko v pasu oblakov do okoli 1400 metrov nadmorske višine. Pihal bo večinoma šibak veter zahodnih smeri. Ničta izoterma bo na okoli 2500 metrih nadmorske višine.

V četrtek bo sprva pretežno oblačno, oblaki bodo nad vrhovi. Čez dan se bo zjasnilo, le na pobočjih zahodnih in južnih Julijskih Alp ter v hribih severne Primorske in Notranjske se bodo nabirali oblaki. Zjutraj in deloma dopoldne bo pihal šibak veter severnih smeri, nato se bo krepil jugozahodnik. Temperaturne razmere bodo podobne današnjim. V petek bo pretežno oblačno in ponekod megleno, le v vzhodnih Karavankah in na Pohorju bo manj oblačnosti. Ponekod na zahodu bodo občasno manjše padavine, meja sneženja bo med 1800 in 2200 metri nadmorske višine. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V soboto bodo padavine čez dan zajele vso Slovenijo, ohladilo se bo.

V gorah je pomladanska snežna in vremenska situacija. Sneg se čez dan zlasti na prisojnih pobočjih hitro ojuži in postane labilen. Z dovolj strmih pobočjih so pričakovani plazovi mokrega snega. Izjema bodo bolj senčne lege visokogorja, kjer bodo plazovi manj pogosti. Razmere bodo kar zahtevne in zlasti čez dan bo precej nevarno za snežni plaz. Nevarnost snežnih plazov bo tako zjutraj in sprva dopoldne zmerna, druge stopnje, sredi dneva in popoldne pa bo nad okoli 1800 metri znatna, tretje stopnje. V petek bo precej manj sonca, zato bo možnost za plazenje precej manjše. Sneg še ne bo pomrznil, razen po najvišjih vrhovih, zato bo mehak in moker. V soboto je pričakovana nova snežna pošiljka in prehodna ohladitev.