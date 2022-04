Na bistriški srednji šoli sum vdora v sistem e-redovalnice

Slovenska Bistrica, 6. aprila - Na Srednji šoli Slovenska Bistrica naj bi prišlo do vdora v šolski sistem elektronske pedagoške evidence Lopolis, v katerem so shranjeni številni zaupni podatki zaposlenih, šolarjev in njihovih staršev, poročajo mediji. Na Policijski upravi Maribor so potrdili prejem prijave, da obstaja sum o vdoru, pa je potrdila tudi ravnateljica.