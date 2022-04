Brooklyn boljši od Houstona, Lakers brez končnice

New York, 6. aprila - Košarkarji Brooklyna so ponoči v severnoameriški košarkarski ligi NBA premagali Houston s 118:105. V ekipi Brooklyna, ki je zdaj na osmem mestu vzhoda, pa je tudi tokrat manjkal Ljubljančan Goran Dragić. Dokončno pa so davi brez končnice ostali Los Angeles Lakers po porazu s 110:121 proti prvi ekipi lige Phoenixu.