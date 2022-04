Ljubljana, 6. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče regionalna cesta Postojna-Unec zaprta pri odcepu za Kalič. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Pesnico proti Šentilju.