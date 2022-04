Številna neurja na jugu ZDA v torek zahtevala najmanj eno življenje

Dallas, 6. aprila - Ameriški jug od Teksasa do Južne Karoline je v torek zajela poplava neviht in tornadov, ki se danes pomika naprej proti severu. V Teksasu, okrog 160 kilometrov jugovzhodno od Dallasa, je neurje podrlo drevo na hišo 71-letnika v kraju Whitehouse in ga ubilo.