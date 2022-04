Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednost delnic je padla po tem, ko je guvernerka ameriške centralne banke Lael Brainard izjavila, da so pripravljeni sprejeti strožje ukrepe za zajezitev inflacije, kar je sprožilo tudi ugibanja o višjih obrestnih merah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.