Ljubljančani pričakovano brez težav do naslova prvaka

Ljubljana, 5. aprila - Hokejisti SŽ Olimpije so državni prvaki za sezono 2021/22. V današnji drugi tekmi finala so v dvorani Tivoli premagali kranjski Triglav z 10:1 (3:1, 3:0, 4:0) in se s skupnim izidom 2:0 v zmagah veselili končnega uspeha v domači konkurenci. Na prvi tekmi v Kranju so Ljubljančani zmagali s 7:0.