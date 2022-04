Švedska in Francija sprožili preiskavo vojnih zločinov v Ukrajini

Pariz/Stockholm, 5. aprila - Švedska in Francija sta danes pričeli s preiskavo domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini. Švedska preiskava temelji na načelu univerzalne pristojnosti, po katerem lahko v državi sodijo odgovornim za najhujše zločine, ne glede na to kje so se zgodili. Francija medtem preiskuje vojne zločine v Ukrajini, katerih žrtve naj bi bili francoski državljani.