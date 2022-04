Prodajo Renaulta v Sloveniji prevzema izraelska Taavura

Ljubljana, 5. aprila - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault je z izraelsko skupino Taavura sklenil dogovor o prodaji distribucije skupine Renault v Sloveniji in na Hrvaškem. Podružnica v Sloveniji je zadolžena za uvoz in distribucijo za znamke Renault, Dacia in Alpine, so danes sporočili iz skupine Renault.