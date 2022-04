Poročilo: Notranji trg EU blažilec šokov na kmetijskih trgih, skrbi glede cenovne dostopnosti hrane

Bruselj, 5. aprila - Ruski napad na Ukrajino močno vpliva na globalne kmetijske trge in povečuje negotovost pri žitih in oljnicah, ugotavlja Evropska komisija v poročilu o kratkoročnih obetih za kmetijske trge v EU. Unija je v veliki meri prehransko samozadostna in enotni trg bo pretrese po pričakovanjih ublažil. A ostajajo skrbi glede cenovne dostopnosti hrane.