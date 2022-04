EU nekatere ruske diplomate razglasila za nezaželene

Strasbourg, 5. aprila - Evropska unija je skupino ruskih diplomatov, ki sodelujejo z njenimi institucijami, razglasila za nezaželene oz. "persono non grata" in tako sprožila postopek za njihov izgon iz Belgije. Odločitev prihaja v luči množičnega izgona ruskih diplomatov s strani držav članic EU, ki so samo v zadnjih dveh dneh izgnale okoli 150 ruskih diplomatov.