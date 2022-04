Jeseničani lovijo prvi naslov v alpski ligi

Jesenice, 7. aprila - Medtem ko so hokejisti SŽ Olimpije klubsko sezono že končali, v regionalni ligi ICEHL so prišli do četrtfinala, osvojili pa tudi naslov državnih prvakov, imajo jeseniški še priložnost, da pridejo do lovorike. V soboto namreč igralci Sija Acronija Jesenic začenjajo boj za zmago v alpski ligi, kjer bo njihov tekmec Asiago.