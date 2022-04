Lesonit po okoljevarstveno soglasje za širitev proizvodnje brez upoštevanja okoliških prebivalcev

Ilirska Bistrica, 5. aprila - Družba Lesonit, ki deluje sredi Ilirske Bistrice, načrtuje širitev proizvodnje, ob tem pa še ni izpolnila obljube iz leta 2006 po čistejšem okolju brez prahu, smradu in hrupa za okoliške prebivalce. Domačini so zdaj ustanovili civilno iniciativo Eko Bistrc, v okviru katere se zavzemajo za čistejše in varno okolje.