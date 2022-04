Odobrili sredstva za prenovo ginekološke zgradbe novomeške bolnišnice

Ljubljana/Novo mesto, 5. aprila - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za prenovo ginekološke zgradbe Splošne bolnišnice Novo mesto. Kohezijski sklad bo prispeval sredstva za toplotno izolacijo zunanjih sten in podstrešja, obnovo prezračevanja in razsvetljave ter prenovo stavbnega pohištva, so zapisali v sporočilu za javnost.