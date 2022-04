Roparja pošte v Volčji Dragi še iščejo

Renče-Vogrsko, 5. aprila - V Volčji Dragi v Občini Renče-Vogrsko je zamaskirani storilec v petek ob približno 18.30 oropal poštno poslovalnico. Policisti ga še iščejo, pri čemer za pomoč prosijo vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije, so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Po prvih podatkih je storilec v poslovalnici zahteval gotovino od uslužbenke, pri tem pa imel pri sebi nevaren predmet. Z gotovino je zatem odšel neznano kam. Takoj po prejetju prijave je na kraj prišlo več policijskih patrulj in novogoriški kriminalisti, vendar je ropar že pobegnil. O ropu so obvestili okrožnega preiskovalnega sodnika in tožilstvo v Novi Gorici.

Policija prosi vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o ropu, da pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200 oz. najbližjo policijsko postajo.

Zaradi interesa širši javnosti v tem trenutku še ne morejo posredovati drugih podatkov.