Ljubljanska borza: SBI TOP rahlo nad izhodiščem

Ljubljana, 5. aprila - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,08-odstotno rast in se ustavil pri 1211,78 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,27 milijona evrov prometa, od tega največ z delnicami Krke. Največ, skoraj odstotek, so na vrednosti pridobile delnice Zavarovalnice Triglav.