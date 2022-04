Ljubljana, 5. aprila - Zunanje ministrstvo je danes na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova in mu izrazilo najostrejši protest in zgroženost ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih. Veleposlanika so na MZZ obenem obvestili, da Slovenija zmanjšuje število osebja na ruskem veleposlaništvu, in sicer na raven slovenske misije v Moskvi.