Pahor v telefonskem pogovoru z Erdoganom o vojni v Ukrajini

Ljubljana, 5. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je v današnjem telefonskem pogovoru s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom razpravljal o invaziji Rusije na Ukrajino in pomenu pogajanj, ki jih gosti Turčija. Obenem sta oba predsednika znova potrdila dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Turčijo, so sporočili iz urada predsednika republike.