Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 5. aprila - Danes in v sredo bo precej jasno, predvsem na zahodu pa bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo več jasnine na vzhodu in več oblačnosti na zahodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno jasno, le na zahodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v nekaterih alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -2, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Jugozahodni veter se bo popoldne in zvečer nekoliko okrepil. V petek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika. Nad večjim delom zahodne in južne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Atlantske vremenske motnje potujejo prek Evrope severno od Alp. Od zahoda doteka k nam postopno toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Dokaj sončno bo, bolj oblačno bo le v Furlaniji Julijski krajini. Pihal bo jugozahodni veter