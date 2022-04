Okrogla miza: Velika negotovost glede prihodnosti, ključno bo prilagajanje

Ljubljana/Maribor, 5. aprila - Potem ko je v začetku leta kazalo, da bo gospodarstvo okrevalo po pandemiji in da se bo inflacija umirila, je napad Rusije na Ukrajino povzročil novo krizo. Kakšna bo prihodnost, je zelo negotovo, zato bo ključno izzive prepoznati in se jim prilagoditi, so ugotavljali na današnji okrogli mizi DOBA Fakultete.