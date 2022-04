Vrata odpira jubilejni 60. sejem Dom

Ljubljana, 6. aprila - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo vrata danes odprl jubilejni 60. sejem Dom. Na 15.000 kvadratnih metrih površine se bo predstavljalo okoli 250 podjetij, ki ponujajo storitve in izdelke s področij gradnje in prenove, iz 23 držav. Sejem bo obiskovalce vabil do nedelje.