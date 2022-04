V UKC Ljubljana predstavili novo metodo zdravljenja puščanja srčne zaklopke

Ljubljana, 5. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so predstavili novo nekirurško metodo zdravljenja puščanja trikuspidalne srčne zaklopke, ki so jo doslej v nekaterih primerih zdravili z operativnimi posegi. Zdravljenje so doslej uspešno izvedli pri dveh bolnikih. Kot so pojasnili v izjavi za medije, gre za velik dosežek na področju kardiologije.